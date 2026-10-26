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У колишній резиденції Гітлера в Альпах сталася масштабна пожежа

Артем Черничко 26 жовтня 2026
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У колишній резиденції Гітлера в Альпах сталася масштабна пожежа

У Баварських Альпах сталася масштабна пожежа в історичній будівлі Кельштайнхаус, більш відомій як «Орлине гніздо» — колишній гірській резиденції Адольфа Гітлера. За даними місцевих ЗМІ, пам’ятку суттєво пошкоджено вогнем, пише BBC.

Сигнал про займання надійшов до рятувальних служб міста Траунштайн пізно ввечері у п’ятницю. Коли пожежники прибули на місце, будівля вже була охоплена полум'ям. Гасіння ускладнювалося складним гірським рельєфом на висоті близько 1800 метрів. До ліквідації пожежі залучили близько 200 рятувальників.

Невдовзі правоохоронці затримали неподалік місця події 33-річного громадянина Німеччини, який пересувався на мотоциклі. У поліції кажуть, що наразі немає підстав вважати, що до підпалу причетні інші особи.

Проведена первинна психіатрична експертиза виявила у затриманого ознаки можливого ментального розладу, через що його можуть визнати обмежено осудним. Водночас слідчі не виключають і політичного мотиву, хоча розслідування перебуває на початковій стадії.

Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррманн наголосив, що об'єкт у жодному разі не залишиться руїною. «Важливо, щоб ми продовжували нашу роботу з ушанування пам’яті», — підкреслив він.

Кельштайнхаус, зведений нацистами у 1938 році неподалік Берхтесґадена, дивом уникнув руйнування після поразки Третього Рейху у 1945 році. У повоєнний час споруда слугувала гірським рестораном і оглядовим майданчиком.

Фото: Marcus Hebel / Wikimedia Commons
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