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У Швеції заблокували ChatGPT і Claude на службових комп'ютерах урядовців

Ірина Маймур 26 жовтня 2026
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У Швеції заблокували ChatGPT і Claude на службових комп'ютерах урядовців

Із 26 жовтня Урядова канцелярія Швеції заблокувала доступ до вебверсій ChatGPT і Claude на службових комп’ютерах. Натомість працівникам рекомендують користуватися Microsoft Copilot, який пройшов внутрішню перевірку безпеки. Про рішення повідомила шведська радіостанція Sveriges Radio Ekot.

Обмеження стосуються працівників Урядової канцелярії, до структури якої входять офіс прем’єр-міністра та міністерства.

Причиною стали ризики для інформаційної безпеки. Директор із цифровізації відомства Мікаель Веттеркранц попередив, що використання ШІ-сервісів без відповідних договорів може загрожувати захисту службової інформації.

Як пише SVT, після внутрішньої перевірки в Урядовій канцелярії посилили налаштування безпеки Microsoft Copilot. Доступ до цього інструмента мають усі співробітники, однак подробиць запроваджених заходів відомство не розкриває.

Водночас ChatGPT і Claude залишаються доступними через платформу Intric. Отже, йдеться про блокування вебверсій сервісів на робочих комп’ютерах, а не про повну заборону використання відповідних мовних моделей.

Подібні обмеження раніше запровадили Податкове агентство Швеції та Державне управління інституційного догляду. Можливість такого рішення також розглядає Шведська служба примусового виконання рішень.

Фото на обкладинці: Solen Feyissa / Unsplash
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