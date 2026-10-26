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Apple Music вперше з 2015 року змінила логотип — його створили за допомогою звуку

Артем Черничко 26 жовтня 2026
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Компанія Apple представила перший масштабний ребрендинг свого стримінгового сервісу Apple Music від моменту його запуску в 2015 році, пише Dezeen. Головною фішкою став новий логотип із хвилеподібним ефектом, який створили без використання комп'ютерної графіки чи штучного інтелекту — за допомогою реальних звукових коливань.

Над концептом «логотипа, створеного звуком» Apple працювала у співпраці з електронним музикантом Fred Again та командою NEST Acoustics.

Процес створення айдентики показали в спеціальному відео. Розробники помістили пластикову заготовку у формі іконки застосунку в неглибоку ємність із мінеральною олією. Далі звукові частоти, створені Fred Again, передавали на піддон через акустичний перетворювач. Фізичні вібрації від музичних нот змушували рідину рухатися, утворюючи на поверхні унікальний хвилястий візерунок.

«Ми хотіли, щоб сам звук створив візуальний образ. Ідея полягала в тому, щоб сформувати ідеальну звукову хвилю: ми відтворюємо конкретні частоти через спеціальну установку, яка рухає рідину в ритм нот», — пояснили в Apple.

Окрім «живої» текстури, Apple оновила типографіку бренду, щоб гармонізувати її з рештою екосистеми. Назву сервісу поруч із фірмовим яблуком тепер виконано фірмовим шрифтом SF Pro у нижньому регістрі — зокрема, літеру «m» у слові music зробили малою та напівжирною. Також компанія презентувала оновлений варіант значка з музичною нотою.

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