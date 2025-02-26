В Ужгороді забудовник засипав ґрунтом і будівельним сміттям Чорне озеро, пише “Хмарочос”.

Зазначається, що там працювала важка техніка, яка протягом тижня засипала водойму, а потім вирівняла.

Місцеві жителі називали це місце "оазисом серед бетонних забудов", однак тепер воно зникло.

За словами голови управління містобудування міськради Олега Боршовського, земельна ділянка біля вулиці Єнківської належить місту, а дозвільних документів на завезення ґрунту ніхто не видавав. Планувалося, що озеро буде впорядковане та візьметься на баланс міста, однак цього так і не сталося.

Через незаконне засипання водойми ужгородці викликали поліцію. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 242 Кримінального кодексу України — порушення правил охорони вод.

Державна екоінспекція в Закарпатській області повідомила, що отримала звернення через застосунок “Екозагроза”. Інспектори підтвердили факт порушення та нарахували збитки на понад 270 тисяч гривень. Дії забудовника також підпадають під кілька статей Земельного, Водного та Адміністративного кодексів, а матеріали вже передали до правоохоронних органів.

Фото: Михайло Карпенко; Державна екоінспекція в Закарпатській області