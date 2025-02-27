У застосунку “Київ Цифровий” запустили мапу доступності: що там є

У мобільному застосунку “Київ Цифровий” запустили інтерактивну мапу доступності, яка допомагає знайти безбар’єрні об’єкти в місті.

Про це повідомили в КМДА.

На карті вже доступно 1200 муніципальних і приватних закладів, які обладнані пандусами, тактильними покажчиками, акустичними засобами та спеціальними паркувальними місцями. Мапу постійно оновлюватимуть, щоб розширити перелік доступних локацій.

Користувачі можуть обрати район пошуку та категорію будівель: навчальні заклади, лікарні, адміністративні установи, театри, парки, сквери або житлові будинки.

Також можна фільтрувати об’єкти за типом доступності, зокрема:

наявність безбар’єрного входу (пандус, підйомник або безпороговий вхід);

тактильні та акустичні засоби (аудіосупровід, тактильні покажчики);

візуальні елементи навігації (кольорові покажчики, світлові сигнали, інформаційні табло);

міжповерхова доступність (ліфти, внутрішні пандуси, підйомники);

можливість супроводу (перекладач жестової мови або помічник для людей з інвалідністю);

зручності (доступні вбиральні, Wi-Fi, пеленальні столики, дитячі кімнати).

Фото: Віталій Кличко/Telegram