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«Укрзалізниця» назвала три поїзди, в яких пасажири зможуть написати Радіодиктант

Артем Черничко 26 жовтня 2026
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«Укрзалізниця» назвала три поїзди, в яких пасажири зможуть написати Радіодиктант

У вівторок, 27 жовтня, у День української писемності та мови, «Укрзалізниця» проводитиме акцію до Радіодиктанту національної єдності. Пасажири зможуть написати диктант під час поїздки у швидкісних поїздах, повідомила пресслужба перевізника.

До акції долучаться пасажири трьох поїздів:

  • № 732 Київ — Дніпро
  • № 722 Київ — Харків
  • № 725 Харків — Київ

У компанії зазначають, що пасажирам варто заздалегідь підготувати папір і ручки, проте в разі потреби звернутися по допомогу можна до стюардів.

Текст для цьогорічного диктанту підготував письменник і ветеран війни Артур Дронь. Зачитають його в ефірі вчитель Артур Пройдаков та співачка Даша Астаф'єва.

Трансляція розпочнеться об 11:00 на платформах «Суспільного».

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Фото: Володимир Криницький / Wikimedia Commons
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