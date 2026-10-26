«Укрзалізниця» назвала три поїзди, в яких пасажири зможуть написати Радіодиктант

У вівторок, 27 жовтня, у День української писемності та мови, «Укрзалізниця» проводитиме акцію до Радіодиктанту національної єдності. Пасажири зможуть написати диктант під час поїздки у швидкісних поїздах, повідомила пресслужба перевізника.
До акції долучаться пасажири трьох поїздів:
- № 732 Київ — Дніпро
- № 722 Київ — Харків
- № 725 Харків — Київ
У компанії зазначають, що пасажирам варто заздалегідь підготувати папір і ручки, проте в разі потреби звернутися по допомогу можна до стюардів.
Текст для цьогорічного диктанту підготував письменник і ветеран війни Артур Дронь. Зачитають його в ефірі вчитель Артур Пройдаков та співачка Даша Астаф'єва.
Трансляція розпочнеться об 11:00 на платформах «Суспільного».