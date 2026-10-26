Рукавичку Нескінченності Marvel зі справжніми коштовними каменями виставлять на аукціон

8 грудня в Абу-Дабі на аукціон виставлять унікальну репліку Рукавички Нескінченності з кіновсесвіту Marvel. Її створили за оригінальними кресленнями студії та прикрасили шістьма справжніми дорогоцінними каменями, повідомляє Julien’s Auctions.

Виріб існує в єдиному екземплярі. Його виготовив нью-йоркський ювелірний дім East Continental Gems, якому компанія Marvel надала доступ до файлів дизайну кінореквізиту.

Замість бутафорських Каменів Нескінченності майстри використали справжні коштовності загальною вагою понад 170 каратів. За даними організаторів, жодну з них не піддавали обробленню для штучного поліпшення кольору чи прозорості.

Особливе місце серед них посідає смарагд, який символізує Камінь Часу. Його знайшли понад століття тому. Більш як 30 років він зберігався в колекції East Continental Gems, а ювеліри неодноразово відмовлялися його продавати.

Ідея проєкту виникла 2019 року, коли керівник ювелірного дому Адам Мірзоєфф побачив іграшкову рукавичку на столі одного з керівників Marvel. Він жартома запропонував створити справжню ювелірну версію. Готовий екземпляр представили на San Diego Comic-Con у 2022 році.

Торги відбудуться 8 грудня в готелі Rosewood Abu Dhabi. Перед цим протягом листопада лот експонуватимуть у Бахрейні.

Для участі в торгах покупці мають заздалегідь отримати схвалення Julien’s Auctions. Оціночну вартість організатори повідомляють потенційним учасникам за запитом.