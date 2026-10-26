Перемишль призупиняє співпрацю зі Львовом через рішення щодо УПА

Польське місто Перемишль офіційно заморожує партнерські відносини зі Львовом. Таке рішення одностайно ухвалила міська рада Перемишля, повідомляє RMF FM.

Крок став реакцією на рішення Львівської обласної ради, яка 20 жовтня проголосила 2027 рік роком Української повстанської армії (УПА), її командувача Романа Шухевича та діяча ОУН Олега Ольжича. У Польщі діяльність УПА традиційно оцінюють вкрай негативно через історичні причини.

Попри те, що вже ввечері того ж дня дописи про рішення зникли з офіційного сайту облради, спалахнув гострий дипломатичний скандал. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав цей крок «самогубною тактикою», а міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш — «неприйнятним». Водночас заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький повідомив, що представники президента України запевнили польську сторону: це рішення не набуде чинності.

У МЗС України назвали ухвалу контрпродуктивною для українсько-польських відносин, водночас закликавши Варшаву утриматися від різких кроків, які можуть завадити тренду на нормалізацію.

Попри ці запевнення, польська сторона вже вдалася до санкцій. Ініціатора ухвали — депутата Львівської облради Святослава Шеремету внесли до реєстру осіб, яким заборонено в'їзд до Шенгенської зони до 20 жовтня 2031 року.

На тлі скандалу питання про розрив зв'язків із Львівською областю готується розглянути також Сеймик Люблінського воєводства.