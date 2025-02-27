Bolt запустив у Києві жіноче таксі Women for Women: як працює послуга

У Києві з’явилася нова послуга таксі для жінок – сервіс Women for Women від Bolt.

Про це повідомляє NV.

Він дозволяє жінкам замовляти поїздки лише у жінок-водійок, створюючи більш безпечне та комфортне середовище для користувачок.

Наразі послуга доступна тільки в Києві, а в майбутньому її планують запустити і в інших містах України.

Згідно з даними Bolt, частка жінок серед активних водіїв сервісу в Україні становить лише 3%, хоча ця цифра поступово зростає. У компанії наголошують, що поява Women for Women має на меті не лише підвищити рівень безпеки пасажирок, а й залучити більше жінок до роботи в таксі.

Щоб замовити поїздку в новій категорії, користувачки мають пройти додаткову перевірку особи:

Завантажити офіційний документ, що посвідчує особу.

Дочекатися звірки документа з обліковим записом Bolt (ім’я, дата народження, фотографія).

Зробити селфі для підтвердження особи.

Після успішної перевірки пасажирка зможе замовити поїздку.

Вартість поїздок у Women for Women майже не відрізняється від стандартного тарифу Bolt, тож користувачки не переплачуватимуть за додатковий рівень комфорту.

“Ми розуміємо, що жінки можуть відчувати певні бар’єри при користуванні сервісами перевезень або розглядаючи професію водія як кар’єрну можливість. Подібні ініціативи допомагають привернути увагу більшої кількості водійок і заохотити їх працювати у сфері райд-хейлінгу”, – зазначила Юлія Маліч, старша менеджерка з питань публічної політики в Україні та Азії компанії Bolt.

Фото: Вільногірськ IN.UA