У київському метро показали, як ремонтують вагони: фото

У київському метро показали , як відбувається капітальний ремонт вагонів підземки.

Щодня на лініях київського метрополітену працює понад 450 вагонів. Їхні планові капремонти для справної роботи проводять на базі вагоноремонтного заводу.

Капітальне оновлення включає повне розбирання вагона: демонтаж обшивки стін, стелі та підлоги, детальну діагностику обладнання. Фахівці перевіряють та ремонтують механізми дверей, вентиляції, освітлення, а також проводять очищення та фарбування кузова і візків. У разі потреби замінюють зношені деталі.

Особливу увагу приділяють ремонту тягових двигунів, колісних пар, рам візків та гальмівного обладнання – саме ці системи безпосередньо впливають на безпеку руху.

Всі роботи виконують вузькопрофільні спеціалісти у спеціально обладнаних майстернях.

Тривалість капітального ремонту одного вагона залежить від обсягу робіт і становить від одного до півтора місяця. Завдяки таким оновленням київський метрополітен продовжує працювати безперебійно, забезпечуючи пасажирів безпечним і комфортним транспортом.

Фото: КМДА