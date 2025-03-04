Цьогорічна зима стала однією з найтепліших у Києві за останні майже 150 років

Цієї зими середньомісячна температура повітря склала -0,5°С, що вище кліматичної норми на 2,0°С, що зробило її десятою у рейтингу найтепліших зим у Києві з 1881 року.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що зимові місяці, окрім лютого, у столиці були теплішими за норму. Найбільше відхилення мав січень – 5,3°С. Загалом за зиму у столиці було зареєстровано 11 температурних рекордів у бік перевищення попередніх історичних значень. Всі вони відмічені у січні.

Найбільш холодним днем зими було 13 лютого, коли температура опустилась до -12,3 ºС, а найтеплішим – 30 січня, коли температура повітря підвищилась до +11,6 ºС. Опадів цієї календарної зими випало 89 мм, що склало 72 % кліматичної норми.