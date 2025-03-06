Одеса отримала 13 низькопідлогових трамваїв “Татра-Юг”: коли їх випустять на маршрут

В Одесі завершилася поставка сучасних трисекційних низькопідлогових трамваїв К1Т306.

Про це повідомляє Odesa Mass Transit.

Останній із 13 замовлених вагонів прибув до міста, ставши фінальним у партії, яку три роки тому придбали в компанії “Татра-Юг”.

Новий трамвай має довжину 26 метрів і оснащений трьома візками: два моторних поворотних розташовані під першою та третьою секціями, а безмоторний неповоротний – під другою. Кузов вагона пофарбований у червоно-білі кольори, що відповідають прапору Одеси.

У салоні передбачено 71 сидяче місце, більшість із яких розташовані на низькій підлозі без сходинок. У першій секції – 20 місць, у другій – 16, у третій – 35. Передбачені два накопичувальні майданчики, а також простір для стоячих пасажирів у місцях зчленування. Загальна місткість трамвая становить від 250 до 300 пасажирів.

Закупівля фінансувалася в межах кредитної угоди з Європейським інвестиційним банком.

Деякі з вагонів уже працюють на маршруті №17, інші проходять випробування. Проте новоприбулий трамвай поки що залишається в депо, оскільки для його запуску необхідно відновити маршрут №7.

Наразі в місті курсує 17 довгих трамваїв: 4 Odissey Max та 13 К1Т306. Після ремонту узвозу Блажка нові моделі планують випустити на маршрут №7. Водночас деякі трамваї вже з’явилися на маршруті №28, де раніше багатосекційні вагони не використовувалися.

Фото: Odesa Mass Transit