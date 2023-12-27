В Одесі почнуть курсувати низькопідлогові трамваї українського виробництва «Татра-Юг». Поки що місто отримало лише один, він проходить випробування.

Про це повідомляють у спільноті «Націонал-Урбанізм».

Загалом Одеса отримає 13 таких трамваїв, пише «Пасажирський Транспорт». Вони обслуговуватимуть магістральний маршрут № 7 «Північ–Південь».

Реалізація проєкту стала можливою завдяки кредитам від Європейського інвестиційного банку.

Зазначається, що місто замовило особливе (порівнюючи з київським варіантом) компонування дверей: у третій секції їх менше, а перша — навпаки — повністю з них складається.

Низькопідлогові трамваї українського виробництва «Татра-Юг» уже курсують у Києві та Львові.