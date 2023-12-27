В Одесі почнуть курсувати низькопідлогові трамваї українського виробництва

301
Ірина Маймур
share share

В Одесі почнуть курсувати низькопідлогові трамваї українського виробництва «Татра-Юг». Поки що місто отримало лише один, він проходить випробування.

Про це повідомляють у спільноті «Націонал-Урбанізм».

Загалом Одеса отримає 13 таких трамваїв, пише «Пасажирський Транспорт». Вони обслуговуватимуть магістральний маршрут № 7 «Північ–Південь».

Реалізація проєкту стала можливою завдяки кредитам від Європейського інвестиційного банку.

Зазначається, що місто замовило особливе (порівнюючи з київським варіантом) компонування дверей: у третій секції їх менше, а перша — навпаки — повністю з них складається.

Низькопідлогові трамваї українського виробництва «Татра-Юг» уже курсують у Києві та Львові.

Фото: Oleksandr Sandler, Aventador/alltransua.com

Як вам низькопідлогові українські трамваї?
Опубліковано: 27 грудня 2023
share share
Метрополітен оголошує новий тендер на будівництво лінії метро до Виноградаря — КМДА Метрополітен оголошує новий тендер на будівництво лінії метро до Виноградаря — КМДА 10 проєктів, які змінять Київ та область у 2024 році 10 проєктів, які змінять Київ та область у 2024 році Біля Майдану Незалежності відкрилася друга раменна Naushi: чому туди варто завітати Біля Майдану Незалежності відкрилася друга раменна Naushi: чому туди варто завітати У застосунку «Київ Цифровий» об’єднали мапу укриттів і пункти обігріву У застосунку «Київ Цифровий» об’єднали мапу укриттів і пункти обігріву Метрополітен розірвав договір з "Київметробудом" щодо будівництва метро на Виноградар Метрополітен розірвав договір з "Київметробудом" щодо будівництва метро на Виноградар На Київщині створили новий заказник із рідкісними видами тварин і рослин На Київщині створили новий заказник із рідкісними видами тварин і рослин В Україні розробили додаток з колядками різних регіонів та масками персонажів вертепу В Україні розробили додаток з колядками різних регіонів та масками персонажів вертепу У Києві біля фунікулера встановили мозаїчне панно, присвячене ППО У Києві біля фунікулера встановили мозаїчне панно, присвячене ППО
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.