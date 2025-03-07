На Подолі знесли 200-річну архітектурну пам’ятку – магазин Давидова

У Києві знесли історичну будівлю на вулиці Сагайдачного, 16/5, збудовану ще в 1825 році.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Будівля мала статус пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення, а також охоронний договір.

Будівлю звели у 1825 році для магазину промисловця Миколи Давидова. Пізніше вона перейшла у власність купця Дегтярьова. За радянських часів тут працювала хлібна лавка, яка залишалася відкритою і після здобуття Україною незалежності.

У 2000-х у приміщенні розташувалися бутіки модного одягу. Після закриття одного з них у 2011 році будівлю передали на реставрацію, однак замість неї почали зведення нової бетонної будівлі.

"Півтораповерхову будівлю затягли будівельною сіткою і намальованим фасадом, за яким виявився каркас нової бетонної будівлі", – пояснив Перов.

За його словами, на вулиці Сагайдачного є ще три історичні пам’ятки, приховані подібними банерами. У Києві таких більше ніж 100, і часто їх свідомо доводять до руйнації, щоб згодом забудувати ТРЦ або житловими комплексами.

Фото: Дмитро Перов