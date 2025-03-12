Керівники “Київзеленбуду” вимагали мільйонні “відкати” від підрядників: трьох посадовців заарештували

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Ірина Маймур
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Прокуратура заявила про викриття злочинної організації, яка діяла всередині комунального об’єднання “Київзеленбуд”.

Керівництво підприємства налагодило систему отримання “відкатів” від підрядників, які виконували роботи з благоустрою, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Підрядники були змушені сплачувати 15% від отриманих коштів за підписання актів прийому-передачі виконаних робіт. Водночас якість і обсяги цих робіт фактично не перевірялися.

Лише у лютому 2025 року слідство задокументувало п’ять випадків отримання хабарів на загальну суму понад 3 млн гривень. Загалом за договорами 2024 року корупційна схема мала принести учасникам щонайменше 25 млн гривень.

Правоохоронці провели обшуки, вилучили фінансову документацію, електронні носії та частину незаконно отриманих коштів. Генерального директора “Київзеленбуду” Юрія Бахмата, його першого заступника Олексія Лукаша та одного із заступників управління затримали. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Наразі вирішується питання про запобіжні заходи для ще трьох керівників підприємств-підрядників, які брали участь у схемі.

Фото: Офіс Генерального прокурора; “Київзеленбуд”

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Опубліковано: 12 березня 2025
Київзеленбуд
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