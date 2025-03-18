У проваллі в одному з дворів на Печерську знайшли підвал історичної садиби: фото

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Ірина Маймур
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У дворі на Печерську, де нещодавно утворилося провалля, архітектори виявили історичні мурування кінця XIX – початку XX століття.

Про це повідомив активіст і пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Під шаром ґрунту у 50–60 сантиметрів виявили перекриття, муровану стіну з київської жовтої цегли та нішу з лучкованою перемичкою. За словами Перова, це можуть бути підвали садиби-майстерні Самсона Стрельбицького 1820–1830 років.

“Про це свідчить спрямованість основного ходу, який іде від фасадної будівлі до дворового будинку й закінчується “глухою” нішею”, – пояснює Перов.

Також є припущення, що ці мурування можуть бути частиною флігеля 8Б, зведеного у 1911 році. Будівля має статус пам’ятки архітектури та містобудування.

Нагадаємо, що обвал ґрунту стався 8 березня у дворі між будинками 8А та 8Б на Музейному провулку. Внаслідок цього під землю провалилися три припарковані автівки. Причини обвалу досі невідомі. У КМДА не повідомляли про пориви тепломереж чи витік каналізації, які зазвичай спричиняють такі ситуації.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 18 березня 2025
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