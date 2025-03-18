У Тернополі будують житло для ВПО з укриттям та сонячною станцією

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Ірина Маймур
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У Тернополі розпочали будівництво двох багатоповерхівок для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомили у міській раді.

Проєкт фінансує Європейський Союз за підтримки Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).

Нові будинки матимуть 146 квартир і відповідатимуть сучасним стандартам енергоефективності. На прибудинковій території облаштують зелені зони, місця для відпочинку та дитячі майданчики.

Один із будинків матиме укриття, а на його даху встановлять сонячну станцію для автономного живлення. Також буде передбачена система підігріву води на базі теплового насосу, що працюватиме і в міжопалювальний період.

Житло зводять на вул. Микулинецькій, 116 у межах програми “Житло для ВПО та відновлення звільнених міст України”. Загальний бюджет проєкту – 9,5 млн євро.

Робочий проєкт затвердили 5 лютого 2025 року на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Будівництво фінансується за договором гранту між НЕФКО та міською радою, який підписали ще у 2023 році.

Фото: Тернопільська міська рада

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Опубліковано: 18 березня 2025
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