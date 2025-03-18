В Одесі відреставрували 140-річні двері будинку князя Урусова: фото

В Одесі завершили реставрацію історичних дверей будинку князя Урусова, зведеного у 1885 році.

Відновлення провели реставратори проєкту “Тисячі дверей Одеси”.

Висота брами становить майже п’ять метрів, що робить її однією з найбільших серед історичних дверей Одеси. Авторство будівлі приписують архітектору Дмитру Мазірову.

Фахівці повернули дверям у стилі необароко їхній автентичний вигляд. Відновили авторське різьблення, декоративні елементи, латунні петлі та ручку у стилі модерн.

Також відреставрували поліхромні вітражі у стилі модернізованої еклектики, які складаються з десятків відтінків скла.

При сонячному світлі вони створюють абстрактні візерунки на стінах.

Окрім того, відновили автентичні латунні петлі й підібрали ручку у стилі модерн, відновили гіпсовий декор із рослинними мотивами, ліпними квітковими розетками та вишуканими завитками, відтворили притворну планку з капітеллю, а також зберегли й очистили монограму на фрамузі.

Фото: “Тисячі дверей Одеси”