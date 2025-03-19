Кураж та monobank відкриють на ВДНГ перформанс-павільйон КИТ

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Ірина Маймур
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Київська благодійна барахолка Кураж та monobank запускають новий культурний проєкт — перформанс-павільйон КИТ на ВДНГ.

Це буде простір без бар’єрів для подій, які формують сучасне культурне середовище України.

“КИТ — це вихід за рамки. Ми експериментуватимемо з форматами, простором і змістом, створюватимемо власні події, співпрацюватимемо з іншими ініціативами, які поділяють наші цінності”, — розповідає засновниця Куражу Альона Гудкова.

Monobank став головним партнером проєкту, що дозволило облаштувати павільйон для відвідувачів: завдяки ньому там “буде ремонт, безбар’єрність, нові вікна, комфортна посадка і вхід, що надихатиме ще з порога”.

Візуальна концепція КИТА розроблена агенцією Banda. Логотипом проєкту став китовий хвіст, що крокує, розкривши обійми, символізуючи відкритість та натхнення.

Назва КИТ була обрана через те, що кит — велична й розумна істота, що фільтрує хаос і залишає лише суть, це ідеальна метафора павільйону, а також це повага до Київського Кита — скульптури, що живе по сусідству.

Фото: monobank; Кураж

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Опубліковано: 19 березня 2025
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