Біля станції "Героїв Дніпра" демонтували МАФи

В Оболонському районі біля станції метро "Героїв Дніпра" демонтували 9 МАФів, у яких закінчився термін дії дозвільної документації.

Про це повідомили у КП "Київблагоустрій".

Окрім цього, МАФи викликали численні скарги мешканців через систематичне накопичення сміття на прилеглій території, а також через занедбаний вигляду конструкцій, що псували вигляд міського простору.

Загальна площа об’єктів перевищувала 200 квадратних метрів. Для їхнього переміщення залучили кілька демонтажних бригад та спеціалізовану комунальну техніку. Деякі конструкції довелося розбирати вручну через їх незадовільний технічний стан. Одразу після демонтажу територію очистили від будівельного сміття та залишків фундаменту.

Фото: КП "Київблагоустрій"