У Києві відремонтують два пішохідні мости: оголосили тендери

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Ірина Маймур
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У Києві планують оновити два пішохідні об’єкти — міст на вулиці Миколи Голего та перехід на Столичному шосе біля СТО-3.

Про це повідомляє КП “Київавтошляхміст”,.

Підприємство вже оголосило тендери на проведення поточного ремонту.

Обидві споруди збудували у 2000-х і жодного разу капітально не ремонтували. Через це в конструкціях утворилися дефекти, які можуть призвести до подальшого руйнування.

Очікувана вартість ремонту мосту на вул. Голего — понад 48 млн гривень, переходу на Столичномушосе — понад 39 млн. Підрядників оберуть через Prozorro. Пропозиції приймають до 29 березня.

У проєкті передбачено оновлення прогонових будов, опор, пішохідної частини та сходів. Окремо на мосту на вул. Голего планують відремонтувати й ліфтові шахти.

Фото: Дивись інфо

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Опубліковано: 21 березня 2025
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