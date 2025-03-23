Масована атака дронів на Київ: зафіксовано багато пошкоджень, є загиблі, серед яких дитина

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Валерія Гуржий
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Ввечері 22 березня російські війська запустили дрони по Києву, внаслідок чого загинуло три людини.

Про це повідомили у КМВА.

Уламки збитих дронів впали у п'яти районах. У Подільському районі на 20 поверсі багатоповерхівки сталася пожежа, також уламки впали у промзоні. У Дніпровському районі пошкодження отримав ресторан, уламки впали на багатоповерхівку, в одному будинку на 6 поверсі постраждала квартира, а в іншому будинку на 9 поверсі почалася пожежа.

У Голосіївському районі сталася пожежа в 4-поверховій офісно-складській будівлі на площі 2000 кв. м., а також загорівся металевий контейнер. У Десянському районі уламки впали у в лісопарковій смузі, а у Шевченківському – у житлому кварталі, внаслідок чого було пошкоджено 6 автомобілів.

За наявною інформацією, загинуло 3 людини, у тому числі 5-річна дитина. Ще 10 постраждали. Серед загиблих – батько та його маленька дочка. А наймолодшому постраждалому внаслідок російської атаки — лише 11 місяців.

Фото: ДСНС, Національна поліція, Telegraf/Ян Доброносов

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Опубліковано: 23 березня 2025
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