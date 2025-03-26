У Києві облаштують безбар'єрний маршрут від ЦНАПу Дарницького району до станцій метро “Дарниця” й “Харківська”

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Ірина Маймур
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У Києві з’явиться безбар’єрний маршрут, що з’єднає ЦНАП Дарницького району, Київську міську клінічну лікарню №1 та станції метро “Дарниця” і “Харківська”, повідомляють в КМДА.

Проєкт реалізують у межах ініціативи Ради безбар’єрності.

Протяжність маршруту становитиме 15 кілометрів. За сполучення відповідатимуть автобуси №45. У межах маршруту — низка медичних, освітніх та соціальних установ, зокрема дитяча туберкульозна лікарня, кілька центрів первинної медико-санітарної допомоги, гімназія №146, школа №148 та соціальні служби.

Щоб маршрут був справді доступним, облаштують тактильну навігацію до найближчих зупинок, понизять бордюри, оновлять асфальт на тротуарах і відремонтують зупинки “Міська лікарня №1”. На них встановлять електронні табло з розкладом транспорту.

Безбар’єрний маршрут має покращити пересування для людей з інвалідністю, батьків з візками та всіх, кому важлива комфортна міська інфраструктура.

Фото: SHVETS production/Pexels

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Опубліковано: 26 березня 2025
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