У Києві облаштують безбар'єрний маршрут від ЦНАПу Дарницького району до станцій метро “Дарниця” й “Харківська”

У Києві з’явиться безбар’єрний маршрут, що з’єднає ЦНАП Дарницького району, Київську міську клінічну лікарню №1 та станції метро “Дарниця” і “Харківська”, повідомляють в КМДА.

Проєкт реалізують у межах ініціативи Ради безбар’єрності.

Протяжність маршруту становитиме 15 кілометрів. За сполучення відповідатимуть автобуси №45. У межах маршруту — низка медичних, освітніх та соціальних установ, зокрема дитяча туберкульозна лікарня, кілька центрів первинної медико-санітарної допомоги, гімназія №146, школа №148 та соціальні служби.

Щоб маршрут був справді доступним, облаштують тактильну навігацію до найближчих зупинок, понизять бордюри, оновлять асфальт на тротуарах і відремонтують зупинки “Міська лікарня №1”. На них встановлять електронні табло з розкладом транспорту.

Безбар’єрний маршрут має покращити пересування для людей з інвалідністю, батьків з візками та всіх, кому важлива комфортна міська інфраструктура.