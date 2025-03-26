Як отримати компенсацію за зруйноване житло: платформа “Свій дім” створила покроковий гайд
Платформа “Свій дім” випустила онлайн-посібник для українців, які втратили житло через війну.
У ньому — покрокові інструкції, поради юриста та історії тих, хто вже скористався державною програмою “єВідновлення” та отримав компенсацію або житловий сертифікат.
Посібник стане у пригоді мешканцям підконтрольних територій, переселенцям із зони бойових дій чи тимчасово окупованих територій. Посібник пояснює, з чого почати після руйнування, які документи підготувати, як правильно заповнити заявку на компенсацію, навіщо вносити дані в Реєстр збитків та як уникнути помилок у процесі.
“Ми створили цей посібник разом із адвокатом Дмитром Гладким, аби зробити складну процедуру зрозумілою та доступною. Завдяки чіткій інструкції постраждалі зможуть зорієнтуватися у вимогах програми та підвищити шанси на компенсацію”, — розповіла редакторка “Свого дому” Юлія Ступка.
Завантажити посібник можна за посиланням.
Фото: Мінінтеграції