Як отримати компенсацію за зруйноване житло: платформа “Свій дім” створила покроковий гайд

Платформа “Свій дім” випустила онлайн-посібник для українців, які втратили житло через війну.

У ньому — покрокові інструкції, поради юриста та історії тих, хто вже скористався державною програмою “єВідновлення” та отримав компенсацію або житловий сертифікат.

Посібник стане у пригоді мешканцям підконтрольних територій, переселенцям із зони бойових дій чи тимчасово окупованих територій. Посібник пояснює, з чого почати після руйнування, які документи підготувати, як правильно заповнити заявку на компенсацію, навіщо вносити дані в Реєстр збитків та як уникнути помилок у процесі.

“Ми створили цей посібник разом із адвокатом Дмитром Гладким, аби зробити складну процедуру зрозумілою та доступною. Завдяки чіткій інструкції постраждалі зможуть зорієнтуватися у вимогах програми та підвищити шанси на компенсацію”, — розповіла редакторка “Свого дому” Юлія Ступка.

Завантажити посібник можна за посиланням.

Фото: Мінінтеграції