У парку Партизанської слави створять простір для відпочинку і тренувань: що там буде

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Ірина Маймур
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У Дарницькому районі облаштують нову зону для дозвілля — простір “Бути добру” зʼявиться в парку Партизанської слави.

Про це повідомив очільник Дарницької РДА Олександр Ковтунов.

Локацію створюють до 90-річчя району. Вона буде безбар’єрною, тобто доступною для людей з інвалідністю, ветеранів, родин з дітьми та всіх охочих активно проводити час на свіжому повітрі.

У просторі облаштують доріжку для прогулянок, зону для відпочинку з лавками, дерев’яну арку та тренажери, адаптовані зокрема для людей з інвалідністю. Усі елементи виготовлять із натуральної деревини, а під час робіт обіцяють зберегти зелені насадження.

“Це буде місце для відновлення, де можна просто побути в тиші або потренуватися — в гармонії з собою та природою”, — зазначив Ковтунов.

Проєкт реалізують без бюджетних коштів, завдяки меценатам і підтримці громади.

Фото: Олександр Ковтунов; Київінформ

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Опубліковано: 27 березня 2025
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