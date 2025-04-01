Мотоциклістам і мопедистам дозволили їздити смугою громадського транспорту
Уряд дозволив мотоциклістам і водіям мопедів користуватися смугою для громадського транспорту.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.
Відповідні зміни внесли до Правил дорожнього руху — тепер у пункті 2.16 зазначено, що мотоцикли та мопеди (крім тих, що з боковим причепом, мотоколяски й триколісні моделі) можуть офіційно рухатися смугою, відведеною для маршруток і тролейбусів.
Навіщо це зробили:
- Щоб зменшити затори у великих містах;
- Щоб підвищити безпеку мото- і мопед-водіїв у щільному трафіку;
- Щоб узгодити українські правила з європейськими.
У ГО “Пасажири Києва” зазначають, що така зміна усуває давню колізію в ПДР. Раніше один пункт правил вимагав рухатися мотоциклістам якомога правіше, а інший — забороняв їм їздити по правій смузі, якщо вона призначена для громадського транспорту. Схожий випадок уже був у 2020 році — тоді врегулювали правила для велосипедистів.
Фото: Українська Служба Інформації