Мотоциклістам і мопедистам дозволили їздити смугою громадського транспорту

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Ірина Маймур
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Уряд дозволив мотоциклістам і водіям мопедів користуватися смугою для громадського транспорту.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Відповідні зміни внесли до Правил дорожнього руху — тепер у пункті 2.16 зазначено, що мотоцикли та мопеди (крім тих, що з боковим причепом, мотоколяски й триколісні моделі) можуть офіційно рухатися смугою, відведеною для маршруток і тролейбусів.

Навіщо це зробили:

  • Щоб зменшити затори у великих містах;
  • Щоб підвищити безпеку мото- і мопед-водіїв у щільному трафіку;
  • Щоб узгодити українські правила з європейськими.

У ГО “Пасажири Києва” зазначають, що така зміна усуває давню колізію в ПДР. Раніше один пункт правил вимагав рухатися мотоциклістам якомога правіше, а інший — забороняв їм їздити по правій смузі, якщо вона призначена для громадського транспорту. Схожий випадок уже був у 2020 році — тоді врегулювали правила для велосипедистів.

Фото: Українська Служба Інформації

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Опубліковано: 01 квітня 2025
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