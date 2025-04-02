Площа Коліївщини у Львові увійшла до збірки найкращих архітектурних проєктів світу

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Ірина Маймур
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Проєкт реконструкції площі Коліївщини у Львові увійшов до збірки Contemporary Landscape Architecture Around the World від видавництва Braun Publishing.

Про це пише Pragmatika.

Це видання охоплює проєкти з усього світу за останні десять років.

Автори львівського проєкту — архітектурне бюро Urbanideas. У центрі уваги — простір площею близько 600 м² у старому єврейському кварталі Львова.

Площа має камерний, закритий характер і сформувалась після демонтажу однієї з кам’яниць.

Що зробили

  • Відновили та інтегрували в простір автентичний колодязь, який до XX століття постачав воду всьому кварталу. Його реставрували на основі археологічних розкопок.
  • Для мощення використали автентичну бруківку XIX – початку XX століття, гранітні плити та світло-сіру бруківку, яка краще утримує вологу.
  • Позначили сліди давніх будівель у мощенні клінкерною цеглою, доповнивши простір латунними табличками з історичними поясненнями.
  • Облаштували зелені зони з двома рядами дерев (глід одноматочковий), які формують природну межу площі.
  • Встановили решітки під деревами за історичними зразками, нові стільці та копію львівського ліхтаря — як частину ансамблю з колодязем.

Фото: Олександр Гуцуляк/Pragmatika

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Опубліковано: 02 квітня 2025
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