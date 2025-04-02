Площа Коліївщини у Львові увійшла до збірки найкращих архітектурних проєктів світу
Проєкт реконструкції площі Коліївщини у Львові увійшов до збірки Contemporary Landscape Architecture Around the World від видавництва Braun Publishing.
Про це пише Pragmatika.
Це видання охоплює проєкти з усього світу за останні десять років.
Автори львівського проєкту — архітектурне бюро Urbanideas. У центрі уваги — простір площею близько 600 м² у старому єврейському кварталі Львова.
Площа має камерний, закритий характер і сформувалась після демонтажу однієї з кам’яниць.
Що зробили
- Відновили та інтегрували в простір автентичний колодязь, який до XX століття постачав воду всьому кварталу. Його реставрували на основі археологічних розкопок.
- Для мощення використали автентичну бруківку XIX – початку XX століття, гранітні плити та світло-сіру бруківку, яка краще утримує вологу.
- Позначили сліди давніх будівель у мощенні клінкерною цеглою, доповнивши простір латунними табличками з історичними поясненнями.
- Облаштували зелені зони з двома рядами дерев (глід одноматочковий), які формують природну межу площі.
- Встановили решітки під деревами за історичними зразками, нові стільці та копію львівського ліхтаря — як частину ансамблю з колодязем.
Фото: Олександр Гуцуляк/Pragmatika
Опубліковано: 02 квітня 2025
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