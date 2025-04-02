Киянин незаконно збудував ресторан на березі Дніпра: прокуратура оголосила про підозру

У Києві підприємцю повідомили про підозру через незаконне будівництво ресторанного комплексу на березі Дніпра.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, підприємець без жодних дозвільних документів звів ресторан на ділянці площею понад пів гектара в межах прибережної захисної смуги Галерної затоки в Голосіївському районі.

Ймовірно, йдеться про заклад GALERA RESORT.

Щоб легалізувати забудову, чоловік підробив документи про цивільно-правові відносини з іншою особою та звернувся до суду з вимогою зареєструвати за собою право власності на об'єкт. Після позитивного рішення суду він включив ресторан до статутного капіталу створеного ним товариства — так отримав доступ до землі, яка належить територіальній громаді Києва.

Прокуратура вбачає у діях підозрюваного одразу кілька правопорушень: самовільне зайняття земельної ділянки, шахрайство, легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, а також використання підроблених документів.

Ще у 2024 році Київська міська прокуратура звернулась до суду з вимогою знести самочинно збудований готельно-ресторанний комплекс та розірвати договори оренди на землю в межах охоронної прибережної смуги.

Наразі справу розглядає суд.

Фото: Київська міська прокуратура