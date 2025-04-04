Львів став Молодіжною столицею Європи 2025: що це означає і як пройде відкриття

Львів офіційно став Молодіжною столицею Європи 2025 — вперше в історії цей статус отримало українське місто.

Відкриття року проходить зараз — з 3 по 5 квітня та об’єднує молодь, лідерів думок і гостей з різних країн.

Що означає цей титул

Титул "Молодіжна столиця Європи" надається місту на один рік за результатами міжнародного конкурсу. Львів здобув його у 2022 році — з четвертої спроби, двічі потрапивши у фінал.

Статус відкриває нові можливості для міста:

розширення можливостей для розвитку молоді, міських сервісів та інфраструктури завдяки новим інвестиціям і міжнародним проєктам співпраці;

проведення низки міжнародних заходів;

ріст туристичної привабливості міста та загальне залучення інвестицій в різні сфери, які стосуються молоді;

міжкультурний діалог та обміни між європейськими містами;

додаткові стимули для розвитку міста;

понад 1000 активностей різного характеру протягом року;

додатковий імпульс до повноцінної євроінтеграції, вступу України до ЄС;

створення муніципального молодіжного фонду, розробка муніципальної молодіжної стратегії, розширення мережі молодіжних просторів, створення молодіжної ради та багато іншого.

"Це шанс для Львова показати силу молоді, залучити нових друзів, партнерів, поділитися досвідом і надихнути", — зазначає мер Андрій Садовий.

Як проходитиме відкриття

Програма відкриття складається з офіційної церемонії, вечора пам'яті та масштабної події для молоді з усієї країни.

3 квітня пройшла офіційна церемонія за участі молодіжних організацій, активістів і представників місцевої влади. 4 квітня — відбудеться Вечір пам’яті у Гарнізонному храмі, присвячений загиблим молодим захисникам України. Трансляція — на площі Ринок. 5 квітня — головна подія на !FESTRepublic. У програмі — виступи спікерів, стендап, воркшопи, розіграші, нетворкінг і концерт. Вхід безоплатний за реєстрацією.

На сцені виступлять NAZVA, OTOY та O.TORVALD, а серед спікерів — Василь Байдак, Тарас Чмут, Богдан Кротевич, Меланія Подоляк та інші.

Протягом трьох днів у місті також пройдуть квести, воркшопи, спортивні змагання та екскурсії.

Організатором відкриття є мережа “ТВОРИ!” Львівської міської ради за підтримки міжнародних партнерів.

Актуальну програму можна знайти на офіційному сайті Молодіжної столиці Європи 2025.

Фото: “ТВОРИ!”