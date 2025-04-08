Мешканці триповерхівки у Львові встановили зовнішній ліфт для сусіда на колісному кріслі

У внутрішньому дворі триповерхового будинку в Галицькому районі Львова встановили зовнішній ліфт. Його добудували для мешканця, який пересувається на колісному кріслі.

Про це йдеться на сторінці “Так люблю той Львів, що бракує ми слів”.

Ліфт розмістили біля входу в будинок. Конструкція прилягає до фасаду та частково перекриває вікна на сходовому майданчику. Роботи виконали за підтримки міста.

В Україні з грудня 2019 року діють оновлені ДБН, згідно з якими ліфти є обовʼязковими для будинків у чотири поверхи й вище, а для триповерхівок — рекомендовані. Встановлення зовнішніх підйомників у старих будинках стало поширеною практикою, особливо у випадках, коли неможливо облаштувати ліфт усередині.

У Львові вже є подібні приклади: у 2021 році зовнішній ліфт встановили у школі №100 на вулиці Франка, де навчаються діти з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушеннями зору та ДЦП.

Також ліфт добудували у поліклініці на вул. Чупринки, 43 — до того пацієнтів носили сходами.

Фото: “Так люблю той Львів, що бракує ми слів”, Юліан Чаплінський, “Зручне місто”