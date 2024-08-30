“Укрзалізниця” створить вагон для групових перевезень пасажирів у кріслі колісному.

Його проєкт представили ветеранам, медичним хабам, громадським організаціям, повідомляє пресслужба перевізника.

Перший такий вагон планують випустити наступного року.

У ньому буде чотири окремі купе, у кожному з яких зможуть зручно подорожувати дві людини на кріслах колісних та їхні супроводжуючі. Проєктування і виготовлення цього вагона проходитиме у співпраці з громадськими організаціями та людьми, які безпосередньо користуватимуться цією послугою.

У купе вагона встановлять два спальні дивани, які можуть змінювати кут нахилу та фіксувати тіло.

Також тут буде пульт для регулювання освітлення, кнопка для виклику провідника та пристрій гучномовного зв'язку. Передбачені спеціальні спальні місця для супровідників, які не відрізняються від звичайного місця в купе.

Вагон матиме пандус і вбиральню, адаптовану для людини на кріслі колісному. Тамбур, вхідна група та інший простір матиме параметри для зручного пересування на кріслі колісному.

За словами голови правління АТ “Укрзалізниця” Євгена Лященка, компанія вже має 50 вагонів, які облаштовані купе для перевезення людей на кріслах колісних та інші зручності для комфортної подорожі.

Фото: УЗ