Як у Києві демонтують МАФи і хто має прибирати після — пояснення від “Київблагоустрою”
У Києві прибирають МАФи двома способами — цілісним демонтажем і розбиранням вручну.
Про це повідомили в КП "Київблагоустрій".
У більшості випадків тимчасові споруди вдається демонтувати цілісно. Це дає змогу зберегти об’єкт у хорошому стані та заощадити час. Але не кожну споруду можна просто підняти та завантажити на причіп.
Ручний демонтаж застосовують у таких випадках:
- якщо МАФ більший за розміри вантажного транспорту;
- якщо конструкція аварійна або нестабільна;
- якщо споруда має складну або нестандартну форму (наприклад, альтанки).
Після ручного демонтажу на ділянці можуть залишатися матеріали. Їхнє прибирання — відповідальність балансоутримувача ділянки, на якій стояв об’єкт.
Тип демонтажу обирають індивідуально — залежно від технічного стану МАФу та можливостей його безпечного транспортування.
Фото: КП "Київблагоустрій"
Опубліковано: 09 квітня 2025
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