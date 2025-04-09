Як у Києві демонтують МАФи і хто має прибирати після — пояснення від “Київблагоустрою”

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Ірина Маймур
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У Києві прибирають МАФи двома способами — цілісним демонтажем і розбиранням вручну.

Про це повідомили в КП "Київблагоустрій".

У більшості випадків тимчасові споруди вдається демонтувати цілісно. Це дає змогу зберегти об’єкт у хорошому стані та заощадити час. Але не кожну споруду можна просто підняти та завантажити на причіп.

Ручний демонтаж застосовують у таких випадках:

  • якщо МАФ більший за розміри вантажного транспорту;
  • якщо конструкція аварійна або нестабільна;
  • якщо споруда має складну або нестандартну форму (наприклад, альтанки).

Після ручного демонтажу на ділянці можуть залишатися матеріали. Їхнє прибирання — відповідальність балансоутримувача ділянки, на якій стояв об’єкт.

Тип демонтажу обирають індивідуально — залежно від технічного стану МАФу та можливостей його безпечного транспортування.

Фото: КП "Київблагоустрій"

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Опубліковано: 09 квітня 2025
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