Пішохідний міст на Караваєвих Дачах відремонтують за майже 48 млн гривень

У Києві оновлять пішохідний міст на вулиці Миколи Голего, що на Караваєвих Дачах.

Про це йдеться в системі публічних закупівель Prozorro.

Наразі вже визначили компанію, яка ймовірно ремонтуватиме міст.

За даними Prozorro, на відкриті торги подалася лише одна компанія — ТОВ “АЛЬТІУС-ПРОМ”. Вона запропонувала провести ремонт за 47,98 млн гривень. Це майже на пів мільйона дешевше від очікуваної суми (48,47 млн гривень).

КП “Київавтошляхміст” вже оголосило про намір укласти договір з підрядником.

Міст побудували у 2004 році, однак відтоді капітального ремонту не проводили. Через це в тримальних конструкціях з’явилися дефекти.

Під час ремонту підрядник має замінити огорожі, відремонтувати пішохідну зону та фундамент, провести гідроізоляцію, електротехнічні роботи й облаштувати архітектурне та динамічне освітлення. Також передбачено ремонт ліфтових башт та антикорозійний захист металоконструкцій.

Завершити роботи планують до 31 грудня 2026 року.

Фото: nashkiev