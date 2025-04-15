Пішохідний міст на Караваєвих Дачах відремонтують за майже 48 млн гривень

326
Ірина Маймур
share share

У Києві оновлять пішохідний міст на вулиці Миколи Голего, що на Караваєвих Дачах.

Про це йдеться в системі публічних закупівель Prozorro.

Наразі вже визначили компанію, яка ймовірно ремонтуватиме міст.

За даними Prozorro, на відкриті торги подалася лише одна компанія — ТОВ “АЛЬТІУС-ПРОМ”. Вона запропонувала провести ремонт за 47,98 млн гривень. Це майже на пів мільйона дешевше від очікуваної суми (48,47 млн гривень).

КП “Київавтошляхміст” вже оголосило про намір укласти договір з підрядником.

Міст побудували у 2004 році, однак відтоді капітального ремонту не проводили. Через це в тримальних конструкціях з’явилися дефекти.

Під час ремонту підрядник має замінити огорожі, відремонтувати пішохідну зону та фундамент, провести гідроізоляцію, електротехнічні роботи й облаштувати архітектурне та динамічне освітлення. Також передбачено ремонт ліфтових башт та антикорозійний захист металоконструкцій.

Завершити роботи планують до 31 грудня 2026 року.

Фото: nashkiev

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 15 квітня 2025
share share
Алекс Купер закриває азійське бістро Tachinomi: на його місці відкриють італійський ресторан Алекс Купер закриває азійське бістро Tachinomi: на його місці відкриють італійський ресторан Кафе-тир з піцою та комплексними обідами відкрилося на Жилянській Кафе-тир з піцою та комплексними обідами відкрилося на Жилянській В Одесі відреставрували історичні деревʼяні двері кінця XIX століття: фото В Одесі відреставрували історичні деревʼяні двері кінця XIX століття: фото У Львові відреставрують та законсервують сходи, які вціліли після атаки на музей Шухевича У Львові відреставрують та законсервують сходи, які вціліли після атаки на музей Шухевича
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.