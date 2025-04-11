У Києві відремонтують ще один аварійний шляхопровід: деталі

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Ірина Маймур
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У Києві проведуть протиаварійний ремонт опор № 1 і 4 шляхопроводу на перетині вулиці Михайла Бойчука та залізничної станції "Київ-Деміївський".

КП "Київавтошляхміст" оголосило відповідний тендер, повідомляє КМДА.

Споруду звели у 1991 році. З того часу капітальний ремонт не проводили. Під час обстеження у 2024 році виявили дефекти, які можуть впливати на безпеку об’єкта. Цьогоріч уже розробили проєкт протиаварійних заходів.

Які ремонтні роботи заплановано:

  • ремонт окремих опор споруди;
  • відновлення деформаційних швів та асфальтового покриття;
  • демонтаж аварійних конструкцій тротуарної частини.

Очікувана вартість робіт — понад 76 млн гривень. Пропозиції від учасників приймають до 19 квітня, аукціон призначено на 21 квітня.

Фото ілюстративне: КП "Київавтошляхміст"

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Опубліковано: 11 квітня 2025
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