У Києві відремонтують ще один аварійний шляхопровід: деталі
У Києві проведуть протиаварійний ремонт опор № 1 і 4 шляхопроводу на перетині вулиці Михайла Бойчука та залізничної станції "Київ-Деміївський".
КП "Київавтошляхміст" оголосило відповідний тендер, повідомляє КМДА.
Споруду звели у 1991 році. З того часу капітальний ремонт не проводили. Під час обстеження у 2024 році виявили дефекти, які можуть впливати на безпеку об’єкта. Цьогоріч уже розробили проєкт протиаварійних заходів.
Які ремонтні роботи заплановано:
- ремонт окремих опор споруди;
- відновлення деформаційних швів та асфальтового покриття;
- демонтаж аварійних конструкцій тротуарної частини.
Очікувана вартість робіт — понад 76 млн гривень. Пропозиції від учасників приймають до 19 квітня, аукціон призначено на 21 квітня.
Фото ілюстративне: КП "Київавтошляхміст"
Опубліковано: 11 квітня 2025