В Одесі відреставрували історичні деревʼяні двері кінця XIX століття: фото
В Одесі відреставрували історичні під’їзні двері на розі проспекту Українських Героїв та Єврейської вулиці.
Про це повідомляє команда “Тисячі Дверей Одеси”, яка й оновила двері.
Йдеться про будинок, зведений у 1893 році за проєктом архітектора А. Д. Тодорова, який у 1900–1901 роках перебудували Ю. М. Дмитренко та В. А. Короповський для потреб Покровської церкви.
До реставрації двері були у занедбаному стані. Під час робіт відновили ковані ґрати, автентичні шпінгалети й ручки, втрачений декор, симетрію полотен та притворну планку з капітеллю.
Дверну коробку укріпили, а деревину захистили лазур’ю, олією та латунними пластинами внизу — аби запобігти пошкодженням і впливу вологи.
Фото: “Тисячі Дверей Одеси”
Опубліковано: 15 квітня 2025
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