В Одесі відреставрували історичні деревʼяні двері кінця XIX століття: фото

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Ірина Маймур
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В Одесі відреставрували історичні під’їзні двері на розі проспекту Українських Героїв та Єврейської вулиці.

Про це повідомляє команда “Тисячі Дверей Одеси”, яка й оновила двері.

Йдеться про будинок, зведений у 1893 році за проєктом архітектора А. Д. Тодорова, який у 1900–1901 роках перебудували Ю. М. Дмитренко та В. А. Короповський для потреб Покровської церкви.

До реставрації двері були у занедбаному стані. Під час робіт відновили ковані ґрати, автентичні шпінгалети й ручки, втрачений декор, симетрію полотен та притворну планку з капітеллю.

Дверну коробку укріпили, а деревину захистили лазур’ю, олією та латунними пластинами внизу — аби запобігти пошкодженням і впливу вологи.

Фото: “Тисячі Дверей Одеси”

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Опубліковано: 15 квітня 2025
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