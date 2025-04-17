Кияни закликають відновити модерністські скульптури і фонтани на Троєщині — петиція

Кияни зареєстрували петицію до міської влади з вимогою відновити скульптурні композиції й фонтани на житловому масиві Вигурівщина-Троєщина.

Йдеться, зокрема, про роботи відомого художника-шістдесятника Ернеста Коткова. Автор петиції наголошує: ці об’єкти є не лише прикладом українського модерністського мистецтва, а й важливою частиною простору, який формує обличчя району.

Однак на всій території житлового масиву більшість площ перед колишніми універсамами нині занедбана: тріщини в асфальті, стихійне паркування, МАФи та зруйновані фонтани з водою, яку давно замінило сміття.

"Усе перелічене перетворює громадські простори, де могли б проводити час місцеві мешканці, на небезпечні зони", — йдеться у зверненні.

Скульптури Ернеста Коткова “Водограй", "Букет" та "В пам’ять жертвам Чорнобиля" зараз перебувають в аварійному стані. За ними доглядають лише небайдужі кияни, відчищаючи від бруду власним коштом. Композиція перед будівлею за адресою вул. Рональда Рейгана, 4 повністю знищена.

Автор петиції пропонує передати ці об’єкти та території на баланс підприємств, які зможуть їх утримувати.

"Місто вже десятиліттями не створює нових громадських просторів на Троєщині. Тому варто зберегти й використати те, що вже є", — зазначають у зверненні.

Фото: petition.kyivcity.gov.uа