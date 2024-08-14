Демонтований модерністський фонтан у Дарницькому районі відновлять — РДА

Демонтований модерністський фонтан у Дарницькому районі відновлять.

Про це повідомив голова Дарницької РДА Микола Калашник.

На місці фонтану планували встановити монумент памʼяті загиблих Героїв-прикордонників. Його перенесуть на іншу локацію.

Роботи виконають за кошти меценатів, гроші з бюджету не використовуватимуть. Також обʼєкти зарахують до комунальної власності для їхнього подальшого догляду.

Відповідні рішення прийняли на виїзній зустрічі з місцевою громадою, активістами та військовими.

Водночас очільник Дарницької РДА зазначив, що фонтан непрацюючий і не перебуває на обліку “Київзеленбуду” та “Київводфонду”. До нього відсутні справні мережі енергоживлення та водопостачання, насосне обладнання, а чаші просочують воду в ґрунт, тож за спонсорські кошти також планують відновити роботу споруди.

Раніше ми писали, що 12 серпня в Дарницькому районі почали демонтувати модерністський фонтан. Пізніше у Дарницькій РДА повідомили, що на місці фонтану хочуть встановити меморіал пам’яті на честь загиблих прикордонників.

До того ж зазначили, що фонтан не працює та не є архітектурною пам’яткою, тому витрачання коштів на його відновлення, з урахуванням воєнного стану, є недоречним.

Фото: Дарницька РДА, Дмитро Соловйов, Микола Калашник