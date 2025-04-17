Готель “Асторія”, головпоштамт і музей: через атаку на Дніпро постраждали десятки історичних будівель

Під час дронової атаки на Дніпро в ніч на 17 квітня постраждали десятки пам’яток архітектури та понад два десятки об’єктів цінної історичної забудови.

Про це повідомили в міськраді виданню ІА "Дніпро Оперативний".

Середній вік частини пошкоджених будівель перевищує 100 років. Вони не були розраховані на такий тривалий строк експлуатації, тому вже мають тріщини.

Серед постраждалих споруд — головпоштамт, готель "Асторія", музей "Літературне Придніпров'я" і будівля Дніпровського академічного театру опери та балету.

У головпоштамті вибило вікна та пошкодило дерев’яну вхідну групу.

У готелі "Асторія", який є найстарішим готелем Дніпра і пам’яткою національного значення, частково вибито скління, пише Суспільне .

У музеї "Літературне Придніпров’я" вибито понад 15 вікон, на стінах з’явилися тріщини. Попри це, колекції музею не постраждали завдяки превентивним заходам.

Унаслідок атаки пошкоджено фасад і засклення вікон глядацького фоє та адміністративно-господарської частини будівлі Дніпровського академічного театру опери та балету. Наразі комунальні служби розчищають територію та встановлюють тимчасові конструкції, щоб вечірня вистава могла відбутися.

До того ж повідомляється про пошкодження пам’ятника Олександру Полю.