Готель “Асторія”, головпоштамт і музей: через атаку на Дніпро постраждали десятки історичних будівель
Під час дронової атаки на Дніпро в ніч на 17 квітня постраждали десятки пам’яток архітектури та понад два десятки об’єктів цінної історичної забудови.
Про це повідомили в міськраді виданню ІА "Дніпро Оперативний".
Середній вік частини пошкоджених будівель перевищує 100 років. Вони не були розраховані на такий тривалий строк експлуатації, тому вже мають тріщини.
Серед постраждалих споруд — головпоштамт, готель "Асторія", музей "Літературне Придніпров'я" і будівля Дніпровського академічного театру опери та балету.
У головпоштамті вибило вікна та пошкодило дерев’яну вхідну групу.
У готелі "Асторія", який є найстарішим готелем Дніпра і пам’яткою національного значення, частково вибито скління, пише Суспільне.
У музеї "Літературне Придніпров’я" вибито понад 15 вікон, на стінах з’явилися тріщини. Попри це, колекції музею не постраждали завдяки превентивним заходам.
Унаслідок атаки пошкоджено фасад і засклення вікон глядацького фоє та адміністративно-господарської частини будівлі Дніпровського академічного театру опери та балету. Наразі комунальні служби розчищають територію та встановлюють тимчасові конструкції, щоб вечірня вистава могла відбутися.
До того ж повідомляється про пошкодження пам’ятника Олександру Полю.
Фото: Дніпровський академічний театр опери та балету, музей “Літературне Придніпров'я”, Суспільне Дніпр