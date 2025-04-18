На ВДНГ створюють терапевтичний сад для відновлення ветеранів: що там буде

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Ірина Маймур
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На ВДНГ почали роботу над створенням терапевтичного саду — публічного простору для відновлення, сенсорного розвантаження й реабілітації ветеранів та ветеранок.

Проєкт розробило урбан-бюро Big City Lab спільно з архітекторами PUPA та Міністерством у справах ветеранів.

Простір діятиме через контакт із природою: візуальні, звукові й тактильні відчуття, а також через спільнодію, творчість і роботу з тілом. Основна ідея такого саду — взаємодія з природою відновлює здоровʼя людини.

Концепція саду включає кілька функціональних зон:

  • садівничу терапію, що дає змогу відновлюватись через роботу з землею і рослинами;
  • зону тілесних практик: йогу, ерготерапію та адаптивний спортивний майданчик;
  • зону арттерапії, лекцій, майстеркласів і групових занять;
  • індивідуальні простори для тиші, розвантаження й відпочинку;
  • спеціальну зону для дітей, чиї батьки беруть участь у сесіях.

Весь простір буде повністю безбар’єрним і безпечним.

Команда Big City Lab розробляла концепцію саду разом із ветеранами, їхніми родинами та фахівцями з реабілітації — щоб створити простір, який справді працює.

Формат терапевтичного саду — новий для України, хоча у світі такі простори вже є на територіях шпиталів і реабілітаційних центрів. Команда проєкту вивчала міжнародний досвід понад п’ять місяців і консультувалася з експертами з Європи та США.

Візуалізації: Big City Lab

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Опубліковано: 18 квітня 2025
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