На ВДНГ створюють терапевтичний сад для відновлення ветеранів: що там буде
На ВДНГ почали роботу над створенням терапевтичного саду — публічного простору для відновлення, сенсорного розвантаження й реабілітації ветеранів та ветеранок.
Проєкт розробило урбан-бюро Big City Lab спільно з архітекторами PUPA та Міністерством у справах ветеранів.
Простір діятиме через контакт із природою: візуальні, звукові й тактильні відчуття, а також через спільнодію, творчість і роботу з тілом. Основна ідея такого саду — взаємодія з природою відновлює здоровʼя людини.
Концепція саду включає кілька функціональних зон:
- садівничу терапію, що дає змогу відновлюватись через роботу з землею і рослинами;
- зону тілесних практик: йогу, ерготерапію та адаптивний спортивний майданчик;
- зону арттерапії, лекцій, майстеркласів і групових занять;
- індивідуальні простори для тиші, розвантаження й відпочинку;
- спеціальну зону для дітей, чиї батьки беруть участь у сесіях.
Весь простір буде повністю безбар’єрним і безпечним.
Команда Big City Lab розробляла концепцію саду разом із ветеранами, їхніми родинами та фахівцями з реабілітації — щоб створити простір, який справді працює.
Формат терапевтичного саду — новий для України, хоча у світі такі простори вже є на територіях шпиталів і реабілітаційних центрів. Команда проєкту вивчала міжнародний досвід понад п’ять місяців і консультувалася з експертами з Європи та США.
Візуалізації: Big City Lab