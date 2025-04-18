У Києві розквітли перші тюльпани: де їх можна побачити

У Києві зацвіли перші тюльпани, висаджені восени 2024 року.

Частину з них — понад 116 тисяч цибулин — безкоштовно передало Україні Королівство Нідерланди, повідомляє КМДА.

Серед сортів — Тюльпан тріумф Charade, Тюльпан з класу махрові Verona, Тюльпан Дарвіна гібридний Golden Apeldoorn, Тюльпан тріумф Powerpoint, Тюльпан тріумф Ben Van Zanten. Загалом у місті висадили 380 тисяч цибулин.

Побачити квіти можна в усіх районах міста.

Повний перелік локацій, де квітнуть тюльпани

Голосіївський район:

сквер Миру;

сквер Героїв Маріуполя;

сквер на вул. Івана Федорова;

Голосіївський парк культури та відпочинку ім. Максима Рильського;

Голосіївська площа;

вул. Василя Касіяна.

Дарницький район:

просп. Миколи Бажана;

сквер імені Олександра Кошиця;

Парк Партизанської слави.

Деснянський район:

парк “Кіото”;

парк “Фестивальний”;

просп. Романа Шухевича;

сквер імені В’ячеслава Веремія;

парк з водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;

Деснянський парк;

парк “Молодіжний”;

сквер на площі Анкари;

вул. Братиславська;

транспортна розв’язка біля ст. м. “Чернігівська”.

Дніпровський район:

бульв. Верховної Ради;

Дарницька площа;

парк “Перемога”;

транспортна розв’язка біля ст. м. “Лівобережна”;

сквер біля будівлі Дніпровської РДА.

Оболонський район:

парк відпочинку «Наталка»;

парк “Пуща-Водиця”;

парк відпочинку на просп. Литовському;

сквер на вул. Федора Максименка;

сквер на вул. Олександра Архипенка;

сквер на Оболонській площі;

парк культури та відпочинку навколо озера Йорданське;

сквер на розі просп. Оболонського та вул. Левка Лук’яненка;

сквер на вул. Левка Лук’яненка;

сквер на вул. Прирічній;

сквер на вул. Вишгородській;

сквер на вул. Зої Гайдай;

сквер на перетині вул. Левка Лук’яненка та вул. Героїв полку “Азов”;

транспортна розв’язка на перетині проспектів Степана Бандери та Володимира Івасюка;

транспортна розв’язка на вул. Ярослава Івашкевича;

бульварна зона на вул. Левка Лук’яненка;

сквер на просп. Степана Бандери;

вул. Міська.

Печерський район:

Наводницький парк;

вул. Банкова;

бульв. Миколи Міхновського;

сквер імені Марії Заньковецької.

Подільський район:

сквер на площі Щекавицькій;

Куренівський парк;

сквер № 1 на Контрактовій площі;

сквер № 2 на Контрактовій площі;

сквер на вул. Вишгородська;

парк “Березовий Гай”;

вул. Івана Виговського;

сквер на просп. Георгія Гонгадзе;

сквер імені Кузьми Скрябіна.

Святошинський район:

сквер на розі вулиць Григоровича-Барського та Симиренка;

парк “Інтернаціональний”;

парк “Гамбурзький”;

парк “Совки”;

вул. Зодчих;

парк імені генерала Потапова;

сквер ім. Михайла Реуцького;

сквер біля Святошинської РДА на просп. Берестейському;

вул. Жмеринська;

транспортна розв’язка між бульв. Жуля Верна та вул. Якуба Коласа.

Солом’янський район:

парк “Відрадний”;

сквер імені Максима Шаповала;

сквер біля Солом’янської РДА на просп. Повітряних Сил.

Шевченківський район:

Майдан Незалежності;

поруч з Міністерством закордонних справ України;

парк “Володимирська гірка”;

парк імені Тараса Шевченка;

сквер Анни Київської;

сквер на вул. Прорізній;

парк “Веселка”.

Фото: КМДА