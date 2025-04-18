У Києві розквітли перші тюльпани: де їх можна побачити
У Києві зацвіли перші тюльпани, висаджені восени 2024 року.
Частину з них — понад 116 тисяч цибулин — безкоштовно передало Україні Королівство Нідерланди, повідомляє КМДА.
Серед сортів — Тюльпан тріумф Charade, Тюльпан з класу махрові Verona, Тюльпан Дарвіна гібридний Golden Apeldoorn, Тюльпан тріумф Powerpoint, Тюльпан тріумф Ben Van Zanten. Загалом у місті висадили 380 тисяч цибулин.
Побачити квіти можна в усіх районах міста.
Повний перелік локацій, де квітнуть тюльпани
Голосіївський район:
- сквер Миру;
- сквер Героїв Маріуполя;
- сквер на вул. Івана Федорова;
- Голосіївський парк культури та відпочинку ім. Максима Рильського;
- Голосіївська площа;
- вул. Василя Касіяна.
Дарницький район:
- просп. Миколи Бажана;
- сквер імені Олександра Кошиця;
- Парк Партизанської слави.
Деснянський район:
- парк “Кіото”;
- парк “Фестивальний”;
- просп. Романа Шухевича;
- сквер імені В’ячеслава Веремія;
- парк з водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;
- Деснянський парк;
- парк “Молодіжний”;
- сквер на площі Анкари;
- вул. Братиславська;
- транспортна розв’язка біля ст. м. “Чернігівська”.
Дніпровський район:
- бульв. Верховної Ради;
- Дарницька площа;
- парк “Перемога”;
- транспортна розв’язка біля ст. м. “Лівобережна”;
- сквер біля будівлі Дніпровської РДА.
Оболонський район:
- парк відпочинку «Наталка»;
- парк “Пуща-Водиця”;
- парк відпочинку на просп. Литовському;
- сквер на вул. Федора Максименка;
- сквер на вул. Олександра Архипенка;
- сквер на Оболонській площі;
- парк культури та відпочинку навколо озера Йорданське;
- сквер на розі просп. Оболонського та вул. Левка Лук’яненка;
- сквер на вул. Левка Лук’яненка;
- сквер на вул. Прирічній;
- сквер на вул. Вишгородській;
- сквер на вул. Зої Гайдай;
- сквер на перетині вул. Левка Лук’яненка та вул. Героїв полку “Азов”;
- транспортна розв’язка на перетині проспектів Степана Бандери та Володимира Івасюка;
- транспортна розв’язка на вул. Ярослава Івашкевича;
- бульварна зона на вул. Левка Лук’яненка;
- сквер на просп. Степана Бандери;
- вул. Міська.
Печерський район:
- Наводницький парк;
- вул. Банкова;
- бульв. Миколи Міхновського;
- сквер імені Марії Заньковецької.
Подільський район:
- сквер на площі Щекавицькій;
- Куренівський парк;
- сквер № 1 на Контрактовій площі;
- сквер № 2 на Контрактовій площі;
- сквер на вул. Вишгородська;
- парк “Березовий Гай”;
- вул. Івана Виговського;
- сквер на просп. Георгія Гонгадзе;
- сквер імені Кузьми Скрябіна.
Святошинський район:
- сквер на розі вулиць Григоровича-Барського та Симиренка;
- парк “Інтернаціональний”;
- парк “Гамбурзький”;
- парк “Совки”;
- вул. Зодчих;
- парк імені генерала Потапова;
- сквер ім. Михайла Реуцького;
- сквер біля Святошинської РДА на просп. Берестейському;
- вул. Жмеринська;
- транспортна розв’язка між бульв. Жуля Верна та вул. Якуба Коласа.
Солом’янський район:
- парк “Відрадний”;
- сквер імені Максима Шаповала;
- сквер біля Солом’янської РДА на просп. Повітряних Сил.
Шевченківський район:
- Майдан Незалежності;
- поруч з Міністерством закордонних справ України;
- парк “Володимирська гірка”;
- парк імені Тараса Шевченка;
- сквер Анни Київської;
- сквер на вул. Прорізній;
- парк “Веселка”.
Фото: КМДА
Опубліковано: 18 квітня 2025
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