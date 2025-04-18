У Києві розквітли перші тюльпани: де їх можна побачити

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Ірина Маймур
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У Києві зацвіли перші тюльпани, висаджені восени 2024 року.

Частину з них — понад 116 тисяч цибулин — безкоштовно передало Україні Королівство Нідерланди, повідомляє КМДА.

Серед сортів — Тюльпан тріумф Charade, Тюльпан з класу махрові Verona, Тюльпан Дарвіна гібридний Golden Apeldoorn, Тюльпан тріумф Powerpoint, Тюльпан тріумф Ben Van Zanten. Загалом у місті висадили 380 тисяч цибулин.

Побачити квіти можна в усіх районах міста.

Повний перелік локацій, де квітнуть тюльпани

Голосіївський район:

  • сквер Миру;
  • сквер Героїв Маріуполя;
  • сквер на вул. Івана Федорова;
  • Голосіївський парк культури та відпочинку ім. Максима Рильського;
  • Голосіївська площа;
  • вул. Василя Касіяна.

Дарницький район:

  • просп. Миколи Бажана;
  • сквер імені Олександра Кошиця;
  • Парк Партизанської слави.

Деснянський район:

  • парк “Кіото”;
  • парк “Фестивальний”;
  • просп. Романа Шухевича;
  • сквер імені В’ячеслава Веремія;
  • парк з водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;
  • Деснянський парк;
  • парк “Молодіжний”;
  • сквер на площі Анкари;
  • вул. Братиславська;
  • транспортна розв’язка біля ст. м. “Чернігівська”.

Дніпровський район:

  • бульв. Верховної Ради;
  • Дарницька площа;
  • парк “Перемога”;
  • транспортна розв’язка біля ст. м. “Лівобережна”;
  • сквер біля будівлі Дніпровської РДА.

Оболонський район:

  • парк відпочинку «Наталка»;
  • парк “Пуща-Водиця”;
  • парк відпочинку на просп. Литовському;
  • сквер на вул. Федора Максименка;
  • сквер на вул. Олександра Архипенка;
  • сквер на Оболонській площі;
  • парк культури та відпочинку навколо озера Йорданське;
  • сквер на розі просп. Оболонського та вул. Левка Лук’яненка;
  • сквер на вул. Левка Лук’яненка;
  • сквер на вул. Прирічній;
  • сквер на вул. Вишгородській;
  • сквер на вул. Зої Гайдай;
  • сквер на перетині вул. Левка Лук’яненка та вул. Героїв полку “Азов”;
  • транспортна розв’язка на перетині проспектів Степана Бандери та Володимира Івасюка;
  • транспортна розв’язка на вул. Ярослава Івашкевича;
  • бульварна зона на вул. Левка Лук’яненка;
  • сквер на просп. Степана Бандери;
  • вул. Міська.

Печерський район:

  • Наводницький парк;
  • вул. Банкова;
  • бульв. Миколи Міхновського;
  • сквер імені Марії Заньковецької.

Подільський район:

  • сквер на площі Щекавицькій;
  • Куренівський парк;
  • сквер № 1 на Контрактовій площі;
  • сквер № 2 на Контрактовій площі;
  • сквер на вул. Вишгородська;
  • парк “Березовий Гай”;
  • вул. Івана Виговського;
  • сквер на просп. Георгія Гонгадзе;
  • сквер імені Кузьми Скрябіна.

Святошинський район:

  • сквер на розі вулиць Григоровича-Барського та Симиренка;
  • парк “Інтернаціональний”;
  • парк “Гамбурзький”;
  • парк “Совки”;
  • вул. Зодчих;
  • парк імені генерала Потапова;
  • сквер ім. Михайла Реуцького;
  • сквер біля Святошинської РДА на просп. Берестейському;
  • вул. Жмеринська;
  • транспортна розв’язка між бульв. Жуля Верна та вул. Якуба Коласа.

Солом’янський район:

  • парк “Відрадний”;
  • сквер імені Максима Шаповала;
  • сквер біля Солом’янської РДА на просп. Повітряних Сил.

Шевченківський район:

  • Майдан Незалежності;
  • поруч з Міністерством закордонних справ України;
  • парк “Володимирська гірка”;
  • парк імені Тараса Шевченка;
  • сквер Анни Київської;
  • сквер на вул. Прорізній;
  • парк “Веселка”.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 18 квітня 2025
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