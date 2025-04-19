Біля кінотеатру "Жовтень", де почався фестиваль квір-кіно, відбулися сутички: мітингарів затримали

На Подолі біля кінотеатру "Жовтень", де стартував ЛГБТК+ кінофестиваль Sunny bunny, учасники мітингу за "традиційні цінності" побилися із правоохоронцями.

Про це пише "Суспільне".

Мітинг організували члени організації "Права молодь", які прийшли відстоювати "традиційні цінності" і висловити свій протест проти ЛГБТК+ кінофестивалю Sunny bunny, який сьогодні розпочався у Києві.

Між правоохоронцями й мітингарями спалахнула сутичка. Усіх демонстрантів поліцейські затримали. Як пояснили, "для перевірки документів".

Незадовго до старту фестивалю в мережі звернули увагу на те, що дати припадають на Великдень, що спричинило дискусії про те, наскільки це доречно. Організатори відповіли, що дати проведення узгоджуються завчасно відповідно до міжнародного фестивального календаря і зафіксовані в другій половині квітня.