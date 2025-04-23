Дивіться, які мозаїки виклали активісти в дорожніх ямах на Подолі
У Києві зʼявилися мініатюрні мозаїки, викладені прямо в дорожніх ямах, пише ProKyiv.
Ідея належить досліднику ГО "Мапа Реновації" Івану Довгуну (jh.nars) та художниці Лізі Пасічник, яка створила самі мозаїки.
Наразі можна побачити дві роботи: мозаїку "Каштан" — на вулиці Костянтинівській біля фасаду кінотеатру "Жовтень", та "Рибо-птаху" — між будинками №28 і №30 на Межигірській.
Фото: Lisa Pasichnyk; jh.nars/Іван Довгун
Опубліковано: 23 квітня 2025
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