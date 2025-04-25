На Львівщині почали відновлювати старовинний Палац Марсів: там створять культурний центр

У Судовій Вишні на Львівщині стартували протиаварійні роботи в Палаці Марсів — пам’ятці архітектури XVIII століття, пише “Твоє місто”.

Будівлю, яка десятиліттями руйнувалася, у 2023 році викупив за 3,2 млн грн "Фонд українсько-польської історії людей”.

Як повідомив виданню директор з розвитку фонду Мар’ян Хомяк, наразі триває технічне обстеження стану споруди. Фахівці вимірюють параметри конструкцій, складають акти огляду, визначають рівень складності необхідних робіт.

“Наступним кроком буде розробка робочих креслень і проєкту. Це перший етап, який триватиме до кінця травня”, – зазначив Хомяк.

У червні–липні фонд представить загальну концепцію розвитку комплексу. Влітку мають завершити всі протиаварійні роботи.

В планах — створити в палаці культурний простір. У фонді планують відкрити тут музей з кількома відтвореними кімнатами. Інші приміщення використовуватимуть для виставок і різних заходів.

“Там буде музей – із збереженим оригінальним простором. Якщо й відтворюватимуть якісь інтер’єри, то, ймовірно, лише одне-два приміщення – як елемент вшанування пам’яті, адже у нас немає збережених експонатів. Інші кімнати використовуватимуться для різних заходів, виставок, конференцій”, – зазначив директор.

За словами Хомяка, команда фонду хоче зробити процес відновлення максимально відкритим і залучити до нього місцеву громаду.

Як пише сайт Фотографії старого Львова, Палац Марсів звели на початку XVIII століття. Його власниками була родина графів Коморовських. На початку ХХ століття маєток був проданий родині Марсів. Розквіт палацу прийшовся на час естета Яна Станіслава Віталіса Марса, який був власником Судової Вишні на початку ХХ століття. Навколо палацу є великий парк за проектом інженера та ландшафтного архітектора Арнольда Рерінга, територія якого займає шість гектарів.

Фото: “Твоє місто”; Фотографії старого Львова