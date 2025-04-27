У Києві почав квітнути бузок: де його можна побачити
У Києві почав цвісти бузок. Перші квіти вже можна побачити у Дніпровському та Солом’янському районах.
Про це повідомляють у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
Крім ботанічного саду імені академіка Фоміна та Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка, бузок росте в парках і скверах міста. Тривалість його цвітіння може варіюватися від кількох тижнів до кількох місяців, залежно від сорту.
На яких локаціях можна побачити бузок у Києві
Голосіївський район:
- сквер біля Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського;
- Голосіївський парк імені Максима Рильського.
Дарницький район:
- Парк Партизанської слави;
- Парк імені воїнів-інтернаціоналістів;
- сквер імені Олександра Кошиця.
Деснянський район:
- парк “Молодіжний”;
- парк на просп. Червоної Калини;
- парк імені Сержа Лифаря;
- сквер на вул. Сержа Лифаря;
- парк імені Архітектора Ніколаєва;
- сквер на вул. Архітектора Ніколаєва;
- парк імені Романа Шухевича;
- Деснянський парк;
- сквер на просп. Червоної Калини.
Дніпровський район:
- парк “Перемога”;
- парк на Русанівській набережній;
- сквер імені Івана Миколайчука;
- бульв. Амвросія Бучми;
- парк “Аврора”;
- парк за кінотеатром “Дніпро”;
- парк вздовж вул. Гетьмана Павла Полуботка;
- бульв. Верховної Ради;
- вул. Гната Хоткевича;
- вул. Краківська;
- вул. Гетьмана Павла Полуботка;
- транспортна розв’язка-трикутник біля парку “Перемога”;
- Гідропарк;
- парк за Центром культури та мистецтв Дніпровського району;
- сквер імені Кастуся Калиновського;
- сквер на вул. Інженера Бородіна.
Оболонський район:
- парк культури та відпочинку навколо озера Йорданське;
- сквер на вул. Північній;
- сквер на просп. Володимира Івасюка;
- сквер на вул. Героїв полку “Азов”.
Печерський район:
- Наводницький парк.
Подільський район:
- сквер імені Сергія Васильчука.
Святошинський район:
- вул. Зодчих;
- парк “Гамбурзький”;
- парк “Совки”;
- парк “Інтернаціональний”;
- вул. Жмеринська;
- сквер між буд. № 59 на бульв. Академіка Вернадського та №№ 2, 4 – на вул. Академіка Доброхотова;
- сквер імені Василя Стуса;
- сквер на вул. Чорнобильській;
- сквер між вул. Мирослава Поповича та просп. Академіка Палладіна;
- сквер на розі просп. Берестейського та вул. Чорнобильської.
Солом’янський район:
- парк “Відрадний”;
- парк імені Миколи Зерова;
- Солом’янський ландшафтний парк;
- вул. Солом’янська;
- сквер спортсменів-захисників України.
Шевченківський район:
- Сирецький парк;
- сквер імені Івана Гонти;
- парк Шевченківського району (біля ст. м. “Дорогожичі”);
- сквер біля Медичного університету імені О. О. Богомольця;
- транспортна розв’язка на просп. Повітряних Сил;
- Національний історико-меморіальний заповідник “Бабин Яр”;
- парк на схилах Пейзажної алеї;
- Літературний сквер;
- сквер “Українського радіо”.
Фото: КМДА, Любов Голуб'ятнікова
Опубліковано: 27 квітня 2025
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