У Києві почав квітнути бузок: де його можна побачити

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Ірина Маймур
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У Києві почав цвісти бузок. Перші квіти вже можна побачити у Дніпровському та Солом’янському районах.

Про це повідомляють у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Крім ботанічного саду імені академіка Фоміна та Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка, бузок росте в парках і скверах міста. Тривалість його цвітіння може варіюватися від кількох тижнів до кількох місяців, залежно від сорту.

На яких локаціях можна побачити бузок у Києві

Голосіївський район:

  • сквер біля Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського;
  • Голосіївський парк імені Максима Рильського.

Дарницький район:

  • Парк Партизанської слави;
  • Парк імені воїнів-інтернаціоналістів;
  • сквер імені Олександра Кошиця.

Деснянський район:

  • парк “Молодіжний”;
  • парк на просп. Червоної Калини;
  • парк імені Сержа Лифаря;
  • сквер на вул. Сержа Лифаря;
  • парк імені Архітектора Ніколаєва;
  • сквер на вул. Архітектора Ніколаєва;
  • парк імені Романа Шухевича;
  • Деснянський парк;
  • сквер на просп. Червоної Калини.

Дніпровський район:

  • парк “Перемога”;
  • парк на Русанівській набережній;
  • сквер імені Івана Миколайчука;
  • бульв. Амвросія Бучми;
  • парк “Аврора”;
  • парк за кінотеатром “Дніпро”;
  • парк вздовж вул. Гетьмана Павла Полуботка;
  • бульв. Верховної Ради;
  • вул. Гната Хоткевича;
  • вул. Краківська;
  • вул. Гетьмана Павла Полуботка;
  • транспортна розв’язка-трикутник біля парку “Перемога”;
  • Гідропарк;
  • парк за Центром культури та мистецтв Дніпровського району;
  • сквер імені Кастуся Калиновського;
  • сквер на вул. Інженера Бородіна.

Оболонський район:

  • парк культури та відпочинку навколо озера Йорданське;
  • сквер на вул. Північній;
  • сквер на просп. Володимира Івасюка;
  • сквер на вул. Героїв полку “Азов”.

Печерський район:

  • Наводницький парк.

Подільський район:

  • сквер імені Сергія Васильчука.

Святошинський район:

  • вул. Зодчих;
  • парк “Гамбурзький”;
  • парк “Совки”;
  • парк “Інтернаціональний”;
  • вул. Жмеринська;
  • сквер між буд. № 59 на бульв. Академіка Вернадського та №№ 2, 4 – на вул. Академіка Доброхотова;
  • сквер імені Василя Стуса;
  • сквер на вул. Чорнобильській;
  • сквер між вул. Мирослава Поповича та просп. Академіка Палладіна;
  • сквер на розі просп. Берестейського та вул. Чорнобильської.

Солом’янський район:

  • парк “Відрадний”;
  • парк імені Миколи Зерова;
  • Солом’янський ландшафтний парк;
  • вул. Солом’янська;
  • сквер спортсменів-захисників України.

Шевченківський район:

  • Сирецький парк;
  • сквер імені Івана Гонти;
  • парк Шевченківського району (біля ст. м. “Дорогожичі”);
  • сквер біля Медичного університету імені О. О. Богомольця;
  • транспортна розв’язка на просп. Повітряних Сил;
  • Національний історико-меморіальний заповідник “Бабин Яр”;
  • парк на схилах Пейзажної алеї;
  • Літературний сквер;
  • сквер “Українського радіо”.

Фото: КМДА, Любов Голуб'ятнікова

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Опубліковано: 27 квітня 2025
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