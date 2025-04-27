У Києві почав квітнути бузок: де його можна побачити

У Києві почав цвісти бузок. Перші квіти вже можна побачити у Дніпровському та Солом’янському районах.

Про це повідомляють у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Крім ботанічного саду імені академіка Фоміна та Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка, бузок росте в парках і скверах міста. Тривалість його цвітіння може варіюватися від кількох тижнів до кількох місяців, залежно від сорту.

На яких локаціях можна побачити бузок у Києві

Голосіївський район:

сквер біля Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського;

Голосіївський парк імені Максима Рильського.

Дарницький район:

Парк Партизанської слави;

Парк імені воїнів-інтернаціоналістів;

сквер імені Олександра Кошиця.

Деснянський район:

парк “Молодіжний”;

парк на просп. Червоної Калини;

парк імені Сержа Лифаря;

сквер на вул. Сержа Лифаря;

парк імені Архітектора Ніколаєва;

сквер на вул. Архітектора Ніколаєва;

парк імені Романа Шухевича;

Деснянський парк;

сквер на просп. Червоної Калини.

Дніпровський район:

парк “Перемога”;

парк на Русанівській набережній;

сквер імені Івана Миколайчука;

бульв. Амвросія Бучми;

парк “Аврора”;

парк за кінотеатром “Дніпро”;

парк вздовж вул. Гетьмана Павла Полуботка;

бульв. Верховної Ради;

вул. Гната Хоткевича;

вул. Краківська;

вул. Гетьмана Павла Полуботка;

транспортна розв’язка-трикутник біля парку “Перемога”;

Гідропарк;

парк за Центром культури та мистецтв Дніпровського району;

сквер імені Кастуся Калиновського;

сквер на вул. Інженера Бородіна.

Оболонський район:

парк культури та відпочинку навколо озера Йорданське;

сквер на вул. Північній;

сквер на просп. Володимира Івасюка;

сквер на вул. Героїв полку “Азов”.

Печерський район:

Наводницький парк.

Подільський район:

сквер імені Сергія Васильчука.

Святошинський район:

вул. Зодчих;

парк “Гамбурзький”;

парк “Совки”;

парк “Інтернаціональний”;

вул. Жмеринська;

сквер між буд. № 59 на бульв. Академіка Вернадського та №№ 2, 4 – на вул. Академіка Доброхотова;

сквер імені Василя Стуса;

сквер на вул. Чорнобильській;

сквер між вул. Мирослава Поповича та просп. Академіка Палладіна;

сквер на розі просп. Берестейського та вул. Чорнобильської.

Солом’янський район:

парк “Відрадний”;

парк імені Миколи Зерова;

Солом’янський ландшафтний парк;

вул. Солом’янська;

сквер спортсменів-захисників України.

Шевченківський район:

Сирецький парк;

сквер імені Івана Гонти;

парк Шевченківського району (біля ст. м. “Дорогожичі”);

сквер біля Медичного університету імені О. О. Богомольця;

транспортна розв’язка на просп. Повітряних Сил;

Національний історико-меморіальний заповідник “Бабин Яр”;

парк на схилах Пейзажної алеї;

Літературний сквер;

сквер “Українського радіо”.

Фото: КМДА, Любов Голуб'ятнікова