На Столичному шосе висадили злаки й декоративні луки
На Столичному шосе посіяли 700 м² декоративно-злакових трав та кущів.
Про це повідомляє КП УЗН Голосіївського району.
Там незабаром зацвітуть ехінацеї, волошки, люпини, гвоздики та інші рослини.
Комунальники регулярно поливають нові насадження і впроваджують європейські практики захисту біорізноманіття.
Подібні роботи тривають і на вулиці Вишгородській у Подільському районі. Тут висаджують декоративні луки та облаштовують нові мінісквери. Щоб уберегти зелені зони від автівок, на ділянці встановили обмежувальні стовпчики.
Фото: КП “Київзеленбуд”; КП УЗН Подільського району
Опубліковано: 29 квітня 2025
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