На Столичному шосе висадили злаки й декоративні луки

На Столичному шосе посіяли 700 м² декоративно-злакових трав та кущів.

Про це повідомляє КП УЗН Голосіївського району.

Там незабаром зацвітуть ехінацеї, волошки, люпини, гвоздики та інші рослини.

Комунальники регулярно поливають нові насадження і впроваджують європейські практики захисту біорізноманіття.

Подібні роботи тривають і на вулиці Вишгородській у Подільському районі. Тут висаджують декоративні луки та облаштовують нові мінісквери. Щоб уберегти зелені зони від автівок, на ділянці встановили обмежувальні стовпчики.

Фото: КП “Київзеленбуд”; КП УЗН Подільського району