Студенти й урбаністи розробили план безбар’єрності для Київського університету архітектури: що змінять

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Ірина Маймур
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У Київському національному університеті будівництва і архітектури (КНУБА) відбувся хакатон з безбар’єрності, організований ArchiLife Kyiv.

Про це пише “Хмарочос”.

Під час кількох днів роботи студенти проаналізували доступність університетських просторів разом із Big City Lab і запропонували рішення для їхнього покращення.

Учасники ділилися на команди, кожна з яких працювала над певною ділянкою кампусу. Вони перевіряли ухили пандусів, матеріали тротуарів і підлоги, висоту сидінь, освітлення та доступність елементів інфраструктури.

Команда Freedom Walk дослідила вхідну групу головного корпусу та прилеглу територію. Серед основних проблем: відсутність тактильної навігації, неякісне покриття, обмежений доступ до питної води та банкоматів, непромарковані скляні поверхні й бар’єри для паркування. Студенти запропонували створити мнемосхему університету з написами шрифтом Брайля, англійською мовою та контрастною графікою.

Команда All inclusive працювала над головним входом до архітектурного корпусу. Вони виявили відсутність тактильної плитки, неправильний нахил пандусу та брак додаткових перил. Як рішення запропонували візуалізацію нового безбар’єрного входу.

Команда Creatives проаналізувала загальні простори університету. Вони рекомендують облаштувати відкритий прохід замість турнікетів, встановити поручні на сходах до деканату, адаптувати санвузли — розширити проходи, опустити дзеркала, замінити сушарки й крани, а також обладнати сходи опускними пандусами там, де це можливо.

Наразі в університеті створили робочу групу, яка займатиметься впровадженням запропонованих рішень для підвищення інклюзивності простору.

Фото: “Хмарочос”

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Опубліковано: 29 квітня 2025
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