Ветерани та айтівці запустили мапу безбар'єрності: як долучитися до її створення

Компанія BusMarket Group створила застосунок Better Mobility з мапою безбар'єрності, який буде корисний не лише для людей з інвалідністю, а й для їхніх друзів, знайомих і родин.

Про це пише ШоТам.

Долучалися до розробки застосунку Better Mobility всі, хто мав бажання щось розповісти чи зробити свій внесок. Однак велику роль у проєкті відіграли айтівці з BM Tech та ветерани.

Є різні мапи, які символічно показують, чи доступна локація або наявність у неї пандусу, але в реальності це часто нічого не говорить людині на кріслі колісному. Пандус не завжди функціональний — іноді це може бути абсолютно дивна конструкція з матеріалів, які не призначені для цього, або ж із неправильним кутом нахилу, через що людина на кріслі колісному не може виїхати нагору.

Кожен охочий, який не є експертом, може долучитися до розвитку застосунку та оцінити доступність локації завдяки простому алгоритму — достатньо давати відповіді на запитання про те, що ти бачиш перед собою.

Застосунок попросить його зробити фото входу в приміщення та звернути увагу, чи є там сходи, пандус або ліфт. Якщо є пандус, Better Mobility показує, які саме місця на ньому сфотографувати, адже так людина самостійно зробить висновок, чи зможе потрапити в заклад.

Частину цієї інформації можна перевірити на Google maps, але не так якісно, як у застосунку, який чітко описує доступність по всіх критеріях. Проте зараз за допомогою додатку можна оцінити лише вхідну зону. Аби людина повноцінно отримала послугу, вона повинна розуміти, чи не буде перешкод у самому закладі, як-от порогу, сходів чи вузьких коридорів. Команда вже почала над цим працювати.

Наразі вони вже мають алгоритм оцінки внутрішньої доступності аптек, а також незабаром зʼявиться інформація про внутрішню доступність крамниць, супермаркетів і готелів.

Аби мапа була корисною, зараз її важливо наповнити, тому команда закликає завантажити застосунок і зробити в ньому один огляд закладу. Вони вірять, що маленькі кроки кожного небайдужого можуть суттєво покращити доступність багатьох локацій у містах України.

Завантажити застосунок можна за посиланням.