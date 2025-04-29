У Конча-Заспі забудовують ділянку впритул до заповідника "Козинський": деталі

Компанія, що належить співзасновнику мережі "Фокстрот" Геннадію Виходцеву, веде будівництво впритул до заповідної території "Козинський" у Конча-Заспі.

Про це повідомляє "СтопКор".

Ще наприкінці 2021 року активісти заявляли про незаконне намивання піску в цій зоні та подавали скаргу до поліції Обухова.

За словами очевидців, частину природоохоронної зони розширили у бік заплави, засипавши її піском.

Знімальна група "СтопКору" зафіксувала, що на території вже звели кілька новобудов, частину ділянки огородили, а частина має вид на Дніпро.

Згідно з кадастровим реєстром, ділянка перебуває у приватній власності з 2020 року, хоча раніше вона була частиною прибережної смуги. Її цільове призначення змінили.

Замовником будівництва є АТ "Вікторіано" — закритий венчурний фонд, кінцевим бенефіціаром якого виступає бізнесмен Геннадій Виходцев. За даними Forbes, у 2020 році він займав 23 місце в рейтингу найбільших рантьє України.

Фото: travels.in.ua; СтопКор; pryroda.in.ua