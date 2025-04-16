Забудовники знищили старовинну усипальницю в Острозі, а рештки поховання вивезли на смітник

У Острозі на Рівненщині забудовники перекопали територію нижнього замку князів Острозьких, де, ймовірно, розташовувалася усипальниця старости Яна-Вільгельма Роттаріуша.

Про це повідомив працівник Центру вивчення спадщини князів Острозьких Микола Бендюк.

За його словами, територію забудови обнесли парканом і за кілька днів бульдозерами знищили культурний шар, зокрема й усипальницю. Попри заборону працювати без нагляду археологів, фахівців на ділянку не допускали. Державний історико-культурний заповідник Острога розташований буквально через дорогу, однак жодної реакції від адміністрації дослідники не отримали.

Представника заповідника, археолога Олександра Бондарчука, не пустила проконтролювати хід робіт охорона. Бендюк звернувся до обласного управління культури, де йому повідомили, що нібито “жодні роботи не ведуться”.

Однак археологи вирушили на місце, куди вивозили землю, і знайшли там “залишки острозької історії на купах сміття”.

“Там і людські черепи, і кам'яний тесаний карниз усипальниці, уламки кераміки давньоруського часу і часу князів Острозьких; і навіть ми знайшли натільну іконку 18 ст. із зображенням Богородиці та святого Франциска", — повідомив Бендюк.

Імовірно, частина решток належала саме Роттаріушу, який помер у 1728 році. Його усипальниця знаходилася на відстані близько 10 метрів від костелу.

Неподалік того ж костелу, або в окремій усипальниці похована й засновниця Острозької академії княжна Гальшка Острозька та її двоюрідний брат Костянтин Костянтинович Острозький.

“Через такі дії забудовників тепер неможливо достеменно встановити, кому належали поховання”, — зазначив Бендюк.

За словами дослідника, забудовники вдаються до типового сценарію, який часто повторюється в різних містах України. Вони замовляють археологічні дослідження лише для частини ділянки, щоб отримати дозвіл на будівництво. Після цього роботи починають по всій території, ігноруючи обмеження щодо недосліджених зон.

"Забудовники зазвичай бачать лише першу частину звіту археологів і "не помічають" другої, де йдеться про заборону робіт до повного обстеження", — наголосив Микола Бендюк.

Нагадаємо, влітку 2024 року археологи вже знаходили артефакти XI століття в центрі Острога. Це були фрагмент міського валу та ями трипільської культури з посудом

Фото: Микола Бендюк