На розі Хрещатика та Прорізної облаштовують безбар’єрне перехрестя: фото

У центрі Києва почали роботи з облаштування безбар’єрного регульованого перехрестя на розі вулиць Хрещатик і Прорізна.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Під час ремонту тут понизять бортовий камінь, покладуть тактильну плитку й адаптують суміжні елементи до стандартів доступності.

Також на світлофорі встановлять сенсорні кнопки виклику зеленого світла, що видають звуковий сигнал. Це зробить перехід зручнішим для людей з порушенням зору.

Роботи триватимуть орієнтовно до 11 травня. Щодня з 8:00 до 17:00 на цій ділянці обмежуватимуть рух пішоходів і транспорту.

Фото: Суспільне / Дмитро Грінченко