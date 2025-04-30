На розі Хрещатика та Прорізної облаштовують безбар’єрне перехрестя: фото
У центрі Києва почали роботи з облаштування безбар’єрного регульованого перехрестя на розі вулиць Хрещатик і Прорізна.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Під час ремонту тут понизять бортовий камінь, покладуть тактильну плитку й адаптують суміжні елементи до стандартів доступності.
Також на світлофорі встановлять сенсорні кнопки виклику зеленого світла, що видають звуковий сигнал. Це зробить перехід зручнішим для людей з порушенням зору.
Роботи триватимуть орієнтовно до 11 травня. Щодня з 8:00 до 17:00 на цій ділянці обмежуватимуть рух пішоходів і транспорту.
Фото: Суспільне / Дмитро Грінченко
Опубліковано: 30 квітня 2025
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